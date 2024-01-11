تقرير: نيوكاسل يفكر في بيع برونو غيماريش
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن نيوكاسل يفكر في بيع لاعبه البرازيلي برونو غيماريش لتمويل عدد من الصفقات الجديدة.
من المقرر أن يعرض نيوكاسل عددًا من أصوله الثمينة للبيع من أجل تمويل التعاقدات الجديدة. كشف النادي عن تعرضه لعرقلة في جهوده لتحويل فريقه مع البقاء ضمن قواعد اللعب المالي النظيف بعد الإعلان عن خسائر تزيد عن 150 مليون جنيه إسترليني على مدى العامين الماضيين.
وبحسب الصحيفة فإن نيوكاسل يفكر في بيع برونو غيماريش، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 99 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب سفين بوتمان، في حين يمكن بيع خريج الأكاديمية شون لونجستاف للحصول على الأموال.
وغيماريش البالغ من العمر 26 عاما انتقل لنيوكاسل في يناير 2020 من ليون مقابل 42 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2028..
وتقدر القيمة السوقية لغيماريش بـ85 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt"، وسجل لنيوكاسل هدفا في 29 مباراة الموسم الحالي وبشكل عام لعب للفريق الإنجليزي 86 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 9.
وسبق أن ارتبط غيماريش بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.
وقال دارين إيلز الرئيس التنفيذي لنيوكاسل، إن النادي قد يحتاج لبيع لاعبين لبناء الفريق وقال: "من الصعب أن نقول على وجه التحديد عن لاعبين معينين، ولكن يمكنني أن أقول إنه إذا أردنا الوصول إلى حيث نريد الوصول، فمن الضروري في بعض الأحيان مقايضة لاعبيك".
وأضاف: "أي قرار نتخذه سيكون دائمًا على خلفية المنفعة المتوسطة والطويلة المدى للنادي، سواء كان ذلك بسبب مدة عقد اللاعب المعني، فإن العرض جيد جدًا بحيث لا يمكن رفضه".
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن إيرادات نيوكاسل زادت من 180 مليون جنيه إسترليني إلى 250 مليون جنيه إسترليني في عام واحد بفضل صفقات الرعاية الجديدة واحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتم ضخ 127 مليون جنيه إسترليني للنادي، لكن من غير المرجح أن يحصل إيدي هاو مدرب الفريق على أموال في السوق الشتوي الحالي.
وأضاف إيلز: "كيف يمكنك حماية مخاطر إنفاق الأندية بما يتجاوز إمكانياتها مع الاستمرار في السماح للأندية التي لديها الوسائل والقدرة على الإنفاق بالتحرك نحو الأعلى؟".
وتابع: "كيف يمكنك تحقيق التوازن بين قدرة الأندية على التقدم، لأن هذا هو ما يريده الملاك القادمون وتريده القواعد الجماهيرية؟ أعتقد أن هناك العديد من الطرق المختلفة لمعالجة هذه المشكلة، وأنا متأكد من أنه سيتم مناقشة هذا الأمر في السنوات القادمة".