تقرير: نيوكاسل يفكر في بيع برونو غيماريش

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن نيوكاسل يفكر في بيع لاعبه البرازيلي برونو غيماريش لتمويل عدد من الصفقات الجديدة.

من المقرر أن يعرض نيوكاسل عددًا من أصوله الثمينة للبيع من أجل تمويل التعاقدات الجديدة. كشف النادي عن تعرضه لعرقلة في جهوده لتحويل فريقه مع البقاء ضمن قواعد اللعب المالي النظيف بعد الإعلان عن خسائر تزيد عن 150 مليون جنيه إسترليني على مدى العامين الماضيين.

وبحسب الصحيفة فإن نيوكاسل يفكر في بيع برونو غيماريش، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 99 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب سفين بوتمان، في حين يمكن بيع خريج الأكاديمية شون لونجستاف للحصول على الأموال.

وغيماريش البالغ من العمر 26 عاما انتقل لنيوكاسل في يناير 2020 من ليون مقابل 42 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2028..