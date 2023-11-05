مطلوب من ريال مدريد.. سبورتينغ لشبونة يحدد سعر جونكالو إيناسيو
ذكرت صحيفة "أس" أن سبورتينغ لشبونة حدد سعر نجمه جونكالو إيناسيو المطلوب من ريال مدريد.
ووفقًا للصحيفة فإن سبورتينغ لشبونة سيقبل عرضًا بقيمة 45 مليون يورو كمبلغ ثابت و15 مليون يورو كمتغيرات.
وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يبدو أنه المنافس الأقوى للتعاقد مع قلب الدفاع البالغ من العمر 22 عامًا.
ويشعر ريال مدريد بحالة من "عدم اليقين" في مركز قلب الدفاع، ولهذا السبب يرتبط الميرنغي بالتعاقد مع إيناسيو.
وأثارت إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو الشكوك حول أداء ديفيد ألابا والغموض المحيط بمستقبل ناتشو المزيد من التساؤلات حول دفاع ريال مدريد.
وأكدت "أس" حاجة ريال مدريد لتعزيز مركز قلب الدفاع في السوق الشتوي أو في الصيف المقبل.
وكان إيناسيو على رادار ريال مدريد منذ أشهر، بعد أدائه الرائع مع سبورتينغ لشبونة والبرتغال، إذ زادت أهميته مع المنتخب بوجود المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.
لكن الصحيفة أكدت أن مانشستر يونايتد سيكون أيضًا مهتمًا جدًّا بالتعاقد مع إيناسيو في يناير، إذ إن النادي الإنجليزي هو المنافس الأبرز لريال مدريد على قلب الدفاع البرتغالي.
لكن إيناسيو يعطي الأولوية بالانتقال لريال مدريد على أي فريق آخر، وهو ما أكده أشخاص قريبون جدًّا من اللاعب وناديه.
ويحلم إيناسيو بالسير على خطى مواطنيه ومَثلَيه الأعلى لويس فيغو وكريستيانو رونالدو، علما أن الشرط الجزائي في عقده هو 60 مليون يورو.
وبحسب صحيفة "أس" فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مفتاحًا لمعرفة مستقبل إيناسيو، لأنه سيغادر سبورتينغ لشبونة في يناير بنسبة 99%.
وتشير الأرقام إلى أن إيناسيو لعب 805 تمريرات بينها 715 تمريرة صحيحة.
ولعب إيناسيو 14 مباراة مع سبورتينغ لشبونة هذا الموسم بواقع 1179 دقيقة، علما أنه لعب لمنتخب البرتغال الأول 4 مباريات.