مطلوب من ريال مدريد.. سبورتينغ لشبونة يحدد سعر جونكالو إيناسيو

لكن الصحيفة أكدت أن مانشستر يونايتد سيكون أيضًا مهتمًا جدًّا بالتعاقد مع إيناسيو في يناير، إذ إن النادي الإنجليزي هو المنافس الأبرز لريال مدريد على قلب الدفاع البرتغالي.

لكن إيناسيو يعطي الأولوية بالانتقال لريال مدريد على أي فريق آخر، وهو ما أكده أشخاص قريبون جدًّا من اللاعب وناديه.

ويحلم إيناسيو بالسير على خطى مواطنيه ومَثلَيه الأعلى لويس فيغو وكريستيانو رونالدو، علما أن الشرط الجزائي في عقده هو 60 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "أس" فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مفتاحًا لمعرفة مستقبل إيناسيو، لأنه سيغادر سبورتينغ لشبونة في يناير بنسبة 99%.

وتشير الأرقام إلى أن إيناسيو لعب 805 تمريرات بينها 715 تمريرة صحيحة.

ولعب إيناسيو 14 مباراة مع سبورتينغ لشبونة هذا الموسم بواقع 1179 دقيقة، علما أنه لعب لمنتخب البرتغال الأول 4 مباريات.