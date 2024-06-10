قرار رسمي بشأن واقعة درس الجيولوجيا في صالة حسن مصطفى (فيديو)
اتخذت وزارة الرياضة المصرية قرارًا رسميًا بشأن واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية.
وانتشر مقطع فيديو لمدرس مادة الجيولوجيا في مرحلة الثانوية العامة يشرح درسًا لبعض الطلاب في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وأثارت هذه الواقعة دهشة المتابعين خاصة مع الحضور الكبير للطلاب بجانب عدم وجود وقائع سابقة حول فتح أبواب الصالة المغطاة لإعطاء دروس تعليمية ما دفع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لاتخاذ قرار رسمي.
وقال بيان صادر عن وزارة الرياضة المصرية: "في ضوء واقعة تأجير صالة حسن مصطفى.. وبسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية.. تقرر إحالة المسؤولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية".
اللافت أن الاتحاد المصري لكرة السلة قرر نقل مباريات نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد من صالة الدكتور حسن مصطفى إلى صالة ستاد القاهرة.
وقال الاتحاد المصري في بيان سابق إنه تمت الموافقة على طلب نادي الاتحاد بعدم خوض المباريات على هذه الصالة بعد ترحيب النادي الأهلي.
وأشار الاتحاد إلى أن القرار جاء لمراعاة مشاعر جماهير الاتحاد بعد وفاة مشجع للفريق في مباراة ضد الأهلي على نفس الصالة في الموسم الماضي.