قرار رسمي بشأن واقعة درس الجيولوجيا في صالة حسن مصطفى (فيديو)

اللافت أن الاتحاد المصري لكرة السلة قرر نقل مباريات نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد من صالة الدكتور حسن مصطفى إلى صالة ستاد القاهرة.

وقال الاتحاد المصري في بيان سابق إنه تمت الموافقة على طلب نادي الاتحاد بعدم خوض المباريات على هذه الصالة بعد ترحيب النادي الأهلي.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار جاء لمراعاة مشاعر جماهير الاتحاد بعد وفاة مشجع للفريق في مباراة ضد الأهلي على نفس الصالة في الموسم الماضي.