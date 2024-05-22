رد فعل رائع من الزمالك تجاه ياسين البحيري لاعب نهضة بركان
أثنى مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، على التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز الزمالك على نهضة بركان بنتيجة 1-0 مساء الأحد الماضي في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتوج الزمالك باللقب بعد تغلبه على نهضة بركان بنتيجة 1-0 بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 بالمغرب مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.
وقال الزمالك في بيان رسمي إن اللاعب المغربي تدخل لمنع سقوط نبيل عماد "دونغا" لاعب وسط الفريق الأبيض بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة.
ودخل دونغا في إلتحام هوائي مع البحيري ولكن لاعب الزمالك كاد أن يسقط أرضًا بشكل مرعب على رأسه أو كتفه ولكن اللاعب المغربي نجح في إنقاذ منافسه بتصرف رائع والإمساك به أثناء السقوط أرضًا.
ووجه مجلس الزمالك خلال بيانه الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحسانًا واسعًا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة متمنيًا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في كرة القدم.
وحرص دونغا لاعب الزمالك على مصافحة ياسين البحيري بشكل خاص بعد مباراة الإياب وواسى اللاعب المغربي ووجه له الشكر على تدخله لإنقاذه من السقوط أرضًا في هذه اللعبة.