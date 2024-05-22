رد فعل رائع من الزمالك تجاه ياسين البحيري لاعب نهضة بركان

أثنى مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، على التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بنتيجة 1-0 مساء الأحد الماضي في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك باللقب بعد تغلبه على نهضة بركان بنتيجة 1-0 بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 بالمغرب مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.