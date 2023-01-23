رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ماكسيمو بيروني

أعلن مانشستر سيتي رسميا اليوم الإثنين التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماكسيمو بيروني.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر حسابه في موقع "تويتر": "يسعدنا استكمال التعاقد مع ماكسيمو بيروني من فيليز سارسفيلد، لاعب خط الوسط سينضم إلينا بعد بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما.

وحسب بيان مانشستر سيتي فإن ماكسيمو بيروني لاعب خط الوسط الأرجنتيني سينتقل إلى ملعب الاتحاد في صفقة مدتها خمس سنوات ونصف.