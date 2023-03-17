دوري أبطال أفريقيا: كهربا يقود الأهلي لسحق القطن الكاميروني والاحتفاظ بأمل الصعود

وضع كهربا الأهلي في المقدمة في الدقيقة 23 بعدما تلقى كرة عرضية متقنة من محمد مجدي (قفشة) ليسددها في الزاوية اليسرى لمرمى كوتون سبور.

وضاعف كهربا النتيجة في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من أحمد عبدالقادر إلى بيرسي تاو المنطلق خلف دفاعات المنافس ليمرر تاو كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعزز كهربا تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 51 بعدما تسلم تمريرة قصيرة من تاو ليسدد كهربا الكرة مباشرة في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومع الدقيقة 54 انطلق بيرسي تاو في الجهة اليمنى وراوغ أحد المدافعين ثم أطلق تسديدة صاروخية أرضية سكنت يسار حارس كوتون سبور محرزا الهدف الرابع للأهلي.