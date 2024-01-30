السعودية تودع كأس آسيا بخسارتها بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية

أهدرت السعودية ركلتي ترجيح لتودع بطولة كأس آسيا المقامة في قطر بخسارة ركلات الترجيح 4-2 أمام كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في مباراة جرت بدور الستة عشر على استاد المدينة التعليمية في الريان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سجل عبد الله رديف هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 46، بعد لحظات من مشاركته بديلا للمهاجم صالح الشهري بين شوطي المباراة.