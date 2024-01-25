لقطة علي البليهي مع مدرب تايلاند (فيديو)
كان علي البليهي مدافع المنتخب السعودي غاضبا في مباراة الأخضر مع تايلاند اليوم الخميس في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بكأس آسيا.
وخلال رمية تماس للمنتخب السعودي مدّ ماساتادا إيشي مدرب تايلاند الكرة أمام علي البليهي، لكن المدافع الغاضب ضرب الكرة في الأرض قبل أن ترتد إليه.
وانتهت المباراة على التعادل السلبي وأضاع عبدالله هادي رديف ضربة جزاء في الدقيقة 12.
وتأهل منتخب السعودية لدور الـ16 برصيد 7 نقاط وحقق فوزين وتعادلا.
وسيلعب المنتخب السعودي في دور الـ16 مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 30 يناير.
وكانت آخر مواجهة بين السعودية وكوريا الجنوبية في دور المجموعات بكأس آسيا 2007 وتعادلا 1/1.
أما آخر مواجهة إقصائية بين المنتخبين في كأس آسيا فكانت في نسخة عام 2000 وفاز الأخضر 2/1 في نصف النهائي.
أما آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في كافة المواجهات فكانت في تصفيات كأس العالم 2010.
وحصد منتخب السعودية لقب كأس آسيا 3 مرات أعوام: 1984 و1988 و1996.