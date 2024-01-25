لقطة علي البليهي مع مدرب تايلاند (فيديو)

كان علي البليهي مدافع المنتخب السعودي غاضبا في مباراة الأخضر مع تايلاند اليوم الخميس في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بكأس آسيا.

وخلال رمية تماس للمنتخب السعودي مدّ ماساتادا إيشي مدرب تايلاند الكرة أمام علي البليهي، لكن المدافع الغاضب ضرب الكرة في الأرض قبل أن ترتد إليه.

وانتهت المباراة على التعادل السلبي وأضاع عبدالله هادي رديف ضربة جزاء في الدقيقة 12.