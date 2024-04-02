أول مؤشر لإنهاء خلاف محمد صلاح وحسام حسن

يبدو أن خلاف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قد بدأ في التلاشي بعد أشهر من التصعيد.

بدأت أزمة صلاح مع حسام حسن، حينما وجه الأخير انتقادات حادة لنجم ليفربول خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بكوتديفوار بسبب خروجه من معسكر الفراعنة لتلقي العلاج في ليفربول بعد إصابته في العضلة الخلفية.