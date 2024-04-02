أول مؤشر لإنهاء خلاف محمد صلاح وحسام حسن
يبدو أن خلاف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قد بدأ في التلاشي بعد أشهر من التصعيد.
بدأت أزمة صلاح مع حسام حسن، حينما وجه الأخير انتقادات حادة لنجم ليفربول خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بكوتديفوار بسبب خروجه من معسكر الفراعنة لتلقي العلاج في ليفربول بعد إصابته في العضلة الخلفية.
ومع تعيين حسام حسن مدربا لمدرب منتخب رفض صلاح إظهار أي تجاوب مع الأمر رغم نشره وداعا لروي فيتوريا مدرب الفراعنة السابق الذي أقيل بعد الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، كما طلب صلاح عدم الحضور لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلاندا وكرواتيا خلال التوقف الدولي الماضي.
وحسب محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر فإن محمد صلاح سوف يتواجد في معسكر منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل بشكل طبيعي للغاية.
وكشف مراد أن محاولات لتقريب وجهات النظر تمت بين صلاح وحسام حسن قادها وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بسبب الخلاف الذي حدث خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
ووفقا للمنسق الإعلامي لمنتخب مصر، فإن اتصالات سوف تجرى خلال الأيام المقبلة بين صلاح وحسام ستكون كفيلة بإذابة أي خلاف بينهما.
وقاد صلاح فريقه ليفربول للتغلب على برايتون يوم السبت الماضي بهدفين لهدف واحد، حيث سجل أحدهما وساهم في الثاني.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.