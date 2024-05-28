على غير المتوقع.. سبب جديد لإقالة تشافي المفاجئة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أسرارا جديدة للدوافع الحقيقية لإقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة قائلة، إنه على غير المتوقع، لم تكن تلك الأسباب تتعلق بتصريحات سابقة أدلى بها النجم السابق للنادي الكتالوني أو انتقاداته للرصيد المتوفر على ذمته من اللاعبين للمراهنة على البطولات التي سيخوضها الموسم المقبل، وإنما ثمة أسباب عميقة ترتبط أساسا بموقف إدارة النادي.

وقالت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، إن الرئيس خوان لابورتا لم تعد لديه تلك القناعة، بأن تشافي هو المدرب المناسب للبلوغرانا في موسم 2024 ـ 2025.

وأصبح تشافي في نظر لابورتا ومعاونيه غير قادر على الإيفاء بخطط برشلونة ورهاناته للمواسم المقبلة، فيما كانت الخسارة الأخيرة أمام جيرونا في الدوري (4 ـ 2) والخروج المدوي أمام بريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (4 ـ 1) في ملعب كامب نو، وراء القرار الحاسم للابورتا وفقا للمصادر ذاتها.

ويوم الأحد، في فوز فريقه على على إشبيلية بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، خاض تشافي المباراة الأخيرة له في قيادة برشلونة بعد أن اتخذ خوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي قرارا نهائيا وسط الأسبوع بالاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الجاري، فيما كان عقده لا يزال ساريا حتى 30 يونيو 2025.