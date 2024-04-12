حادث مروري يصيب 3 من أبناء هاري كين (صور)
أُصيب 3 من أبناء الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بـ"جراح طفيفة" في حادث مروري، وقع خارج ميونخ، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم فوج الإطفاء في هونشافتلارن.
ولم يكشف المتحدث عن هويات المصابين في الحادث، لكنه أكد أن التقرير اليومي لصحيفة "بيلد" حوله كان دقيقًا.
وقال هونشافتلارن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "لم يصب أحد بجراح خطيرة". موضحًا أن "الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع".
ونشرت "بيلد" صورًا لحادثٍ بين 3 سيارات، من بينها شاحنةٌ صغيرة، تقل 3 من أبناء كين الأربعة، والحارس الشخصي للمهاجم.
وأضاف المتحدث: "8 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية".