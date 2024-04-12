حادث مروري يصيب 3 من أبناء هاري كين (صور)

ولم يكشف المتحدث عن هويات المصابين في الحادث، لكنه أكد أن التقرير اليومي لصحيفة "بيلد" حوله كان دقيقًا.

وقال هونشافتلارن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "لم يصب أحد بجراح خطيرة". موضحًا أن "الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع".

ونشرت "بيلد" صورًا لحادثٍ بين 3 سيارات، من بينها شاحنةٌ صغيرة، تقل 3 من أبناء كين الأربعة، والحارس الشخصي للمهاجم.

وأضاف المتحدث: "8 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية".