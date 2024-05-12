دجوكوفيتش يفاجيء متابعيه بمظهر غريب بعد إصابته بقارورة

ظهر الصربي نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس العالمي بمظهر مفاجئ أثناء ذهابه للتدريبات في بطولة روما المفتوحة للماسترز، بعد يوم من تعرضه للإصابة في رأسه جراء سقوط قارورة معدنية عليه أثناء التوقيع على تذكارات للمشجعين الجمعة إثر فوزه في مباراته الأولى على الفرنسي كورنتين موتيت.

ونشر دجوكوفيتش السبت مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يرتدي خوذة على الرأس، ويتجه لتحية الجماهير في مجمع فورو إيتاليكو في روما، قبل أن يخاطبهم قائلا: "هذه المرة جئت مستعداً".

ولقي مقطع الفيديو الذي لم يدم أكثر من 20 ثانية، تفاعل ما يزيد عن 87 ألف إعجاب من متابعي النجم الصربي الذي يراهن على التتويج باللقب الأول في 2024.