دجوكوفيتش يفاجيء متابعيه بمظهر غريب بعد إصابته بقارورة
ظهر الصربي نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس العالمي بمظهر مفاجئ أثناء ذهابه للتدريبات في بطولة روما المفتوحة للماسترز، بعد يوم من تعرضه للإصابة في رأسه جراء سقوط قارورة معدنية عليه أثناء التوقيع على تذكارات للمشجعين الجمعة إثر فوزه في مباراته الأولى على الفرنسي كورنتين موتيت.
ونشر دجوكوفيتش السبت مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يرتدي خوذة على الرأس، ويتجه لتحية الجماهير في مجمع فورو إيتاليكو في روما، قبل أن يخاطبهم قائلا: "هذه المرة جئت مستعداً".
ولقي مقطع الفيديو الذي لم يدم أكثر من 20 ثانية، تفاعل ما يزيد عن 87 ألف إعجاب من متابعي النجم الصربي الذي يراهن على التتويج باللقب الأول في 2024.
ويوم الجمعة، سقطت قارورة مياه من المدرجات، على رأس المصنف الأول على العالم، نوفاك دجوكوفيتش، عندما كان يوقع لمعجبيه، مما تسبب في إصابته قبل أن يخضع للإسعاف ويتماثل للشفاء وفق ما أكده منظمون لبطولة روما للماسترز.
وقال المنظمون عن الحادثة، إن طفلا كان يتكئ على السور الفاصل بين الجمهور والملعب قد طلب توقيع جوكوفيتش، لكن قارورة معدنية سقطت من حقيبة الطفل على رأس دجوكوفيتش الذي أصيب بكدمة في رأسه، وخضع للفحص من الأطباء.
وذكر حساب بطولة روما للماسترز عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك جوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه أثناء توقيع التذكارات للمشجعين".
وأضاف: "خضع نوفاك للإجراءات الطبية الملائمة وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى الفندق".