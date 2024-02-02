خطة ريال مدريد لإنقاذ الدفاع قبل مباراة أتلتيكو

ينوي ريال مدريد تقديم استئناف بعد حصول لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني على بطاقة صفراء أمام خيتافي، أمس الخميس، في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد 2/0 على خيتافي ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن تشواميني حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+2.

وهذه البطاقة الخامسة لتشواميني في الليغا ما يعني غيابه تلقائيًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأحد المقبل.