خطة ريال مدريد لإنقاذ الدفاع قبل مباراة أتلتيكو
ينوي ريال مدريد تقديم استئناف بعد حصول لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني على بطاقة صفراء أمام خيتافي، أمس الخميس، في الدوري الإسباني.
وفاز ريال مدريد 2/0 على خيتافي ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن تشواميني حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+2.
وهذه البطاقة الخامسة لتشواميني في الليغا ما يعني غيابه تلقائيًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأحد المقبل.
لكن الصحفي رودرا الذي يعمل في برنامج "ريليفو" الإسباني، قال إن ريال مدريد ينوي تقديم استئناف بعد حصول تشواميني على بطاقة صفراء أمام خيتافي.
غير أن صحيفة "أس" قالت إنه من المحتمل عدم قبول استئناف ريال مدريد.
ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية قبل الديربي، حيث يغيب عنه إيدير ميليتاو وديفيد ألابا بسبب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.
كما تعرَّض أنتونيو روديغر لإصابة أمام خيتافي، لكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يتوقع لحاقه بالديربي أمام أتلتيكو مدريد.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" عن روديغر: "يمكنه التعافي، إنها ضربة قوية، لكنه محارب، من الصعب ألّا يأتي بسبب إزعاج بسيط".
مخاطرة واضحة
ووفقا لصحيفة "أس" فقد رفض ريال مدريد تعزيز خط الدفاع في السوق الشتوي؛ لأنه يرى أن روديغر وناتشو يمكنهما القيام بالمهمة.
كما يرى ريال مدريد أن تشواميني وكارفاخال وميندي يمكنهما القيام بمهمات دفاعية وتعويض ميليتاو وألابا.
لكنها أكدت أن هذه الإستراتيجية تنطوي على مخاطر أصبحت واضحة بإصابة روديغر.
وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة روديغر أطلقت كل الإنذارات في ريال مدريد للأسابيع المقبلة، حيث تحمل الفترة المقبلة مباريات مهمة للميرنغي تبدأ بمواجهة الديربي ومواجهة جيرونا ومباراتي دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
قلة الخبرة
ونقلت "أس" عن أنشيلوتي قوله إن كارفاخال وفيرلاند ميندي يفتقران إلى الخبرة في قلب الدفاع، حيث لم يبدأ المدافع الإسباني اللعب في قلب الدفاع أساسيًا، مطلقًا.
في حين لعب ميندي في قلب الدفاع في التشكيلة الأساسية مرتين وكانتا تحت قيادة زين الدين زيدان.