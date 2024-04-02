السنغالي شيخ سار يكشف سبب اشتباكه مع مشجع وجه له إهانات عنصرية

سمع حارس المرمى السنغالي شيخ سار إهانات عنصرية موجهة إليه من المدرجات من قبل، ولكن عندما اقترب منه أحد المشجعين لمجرد إهانته عنصريا، خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، يوم السبت الماضي، قرر أنه لم يعد يحتمل مثل هذه التصرفات.

وقال اللاعب الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عن الحادث الذي وقع في بلدة سيستاو التي تسكنها الطبقة العاملة في شمال إسبانيا، ما أدى لإلغاء المباراة: "أمسكته وسألته لماذا يهينني، لم يكن سلوكي عدوانيا، أردت فقط أن أسأله عن السبب".

وأضاف: "في أحيان أخرى، يمكن أن ينظر إلى الأمر على أنه واقعة مرحة أو مزحة. لكن لم يكن هذا هو الحال يوم السبت، حيث كان الأمر فظيعا ولم أستطع إيقاف نفسي، ما كانوا يرددونه محزنا وقبيحا للغاية".