شبيه مبابي يُرعب صحفيًا شهيرًا في نهائي الأبطال

أثار رجلٌ، يشبه النجم الفرنسي كيليان مبابي، رعب أحد الصحفيين الموجودين، في ملعب ويمبلي، أمس السبت، حيث نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الشبه الكبير بينهما.

وقال ماريو كورتيجانا الصحفي في صحيفة "The Athletic"، إنه كان هناك شخص في منطقة مشجعي ريال مدريد قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، يشبه كيليان مبابي.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هذا الشبه جعلني أشعر بالخوف".