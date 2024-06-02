شبيه مبابي يُرعب صحفيًا شهيرًا في نهائي الأبطال
أثار رجلٌ، يشبه النجم الفرنسي كيليان مبابي، رعب أحد الصحفيين الموجودين، في ملعب ويمبلي، أمس السبت، حيث نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الشبه الكبير بينهما.
وقال ماريو كورتيجانا الصحفي في صحيفة "The Athletic"، إنه كان هناك شخص في منطقة مشجعي ريال مدريد قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، يشبه كيليان مبابي.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هذا الشبه جعلني أشعر بالخوف".
وذكرت تقارير عديدة أن ريال مدريد كان ينتظر بالفعل انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تُوج بلقبها، أمس، على حساب بروسيا دورتموند، حتى يتم الإعداد لتقديم مبابي لاعبًا رسميًا في الفريق في حفل ضخم، قبل انضمامه لمنتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024.
وكان مبابي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي، بعد اقترن اسمه بريال مدريد.
وسيكون انتقاله المجاني مصحوبًا بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو، وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.