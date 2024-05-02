تشافي "نادم".. ومبابي يثير القلق في ريال مدريد

حقق فريق بروسيا دورتموند الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفوز الذي لم يظهر فيه كيليان مبابي بشكل مرضٍ بالنسبة لجماهير الفريق الفرنسي، ربما يكون سببًا في ندم كبير لفريق برشلونة، الذي ودع البطولة، قبل أيام، على يد باريس سان جيرمان.

في الوقت نفسه قد يكون سببًا في الكثير من القلق في أروقة ريال مدريد، بسبب الحالة التي ظهر بها كيليان مبابي: