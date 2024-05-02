تشافي "نادم".. ومبابي يثير القلق في ريال مدريد
حقق فريق بروسيا دورتموند الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
الفوز الذي لم يظهر فيه كيليان مبابي بشكل مرضٍ بالنسبة لجماهير الفريق الفرنسي، ربما يكون سببًا في ندم كبير لفريق برشلونة، الذي ودع البطولة، قبل أيام، على يد باريس سان جيرمان.
في الوقت نفسه قد يكون سببًا في الكثير من القلق في أروقة ريال مدريد، بسبب الحالة التي ظهر بها كيليان مبابي:
إيقاف كيليان مبابي
نجح بوروسيا دورتموند عن طريق دفاع المنطقة، أن يوقف كيليان مبابي، ويمنع ظهور أي خطورة من النجم الفرنسي.
مبابي آثار تساؤلات عديدة، بعد مواجهة اليوم، حول مدى احتياجه للمساحات في ظل اختناقه من الرقابة المتبادلة من ماتس هوملز، وونيكو شولتربيك، وسابيتايزر، وإيمري تشان.
أهم سؤال بين تلك الأسئلة يخص مدى احتياج الفرنسي للمساحات حتى يستطيع التألق وتسجيل الأهداف.
ذلك السؤال له خلفيات سابقة من مباراة ذهاب ربع النهائي أمام برشلونة، عندما كان خارج الخدمة تمامًا.
وحتى في مباراة العودة لم تظهر أمارات مبابي إلا بعد طرد رونالد أراوخو وتسجيله من ركلة جزاء.
جدل في ريال مدريد؟!
الفرضية السابقة قد تثير جدلًا في ريال مدريد، فكون مبابي لاعبا يختفي في التكتلات الدفاعية، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة للملكي.
فريال مدريد هو أحد أكثر الفرق التي تواجه تكتلات دفاعية في مبارياته، سواء في الدوري الإسباني أو الكأس وبنسبة أقل في السوبر الذي غالبًا ما يكون خصمه فيه فريقًا كبيرًا لديه من الندية والجرأة ما يسمح بوجود مساحات مثل برشلونة.
لكن في المقابل هناك نقطة في صالح النجم الفرنسي، وهي ظهوره بشكل طيب في الكثير من المناسبات عندما يكون فريقه في حالة جيدة، وهو ما يعني أنه لاعب منظومة، وفي صفوف فريق مثل ريال مدريد سيكون في حال أفضل بكل تأكيد.
فالأمور في باريس سان جيرمان ليست في أفضل حالة، نظرًا لرحيل مبابي نفسه، ولمشاكل بقائه على مقاعد البدلاء محليًا.
تشافي يعض أصابع الندم
لن يلعب برشلونة قبل يوم السبت، لذلك على الأرجح كان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة متفرغًا لمشاهدة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وربما شاهدها بالكثير من الندم.
فما أظهره فريق مثل بوروسيا دورتموند من ثبات أمام باريس سان جيرمان كان من الممكن أن يتعامل معه برشلونة بشكل أفضل.
وبعيدًا عن السهولة النسبية لمواجهة دورتموند في نصف النهائي مقابل مواجهة بايرن ميونخ أو ريال مدريد، لكن النادي الكتالوني سيندم أشد الندم على ترك باريس سان جيرمان بحالته الحالية يمر إلى نصف النهائي.
بوروسيا دورتموند قدم لبرشلونة درسًا في كيفية إيقاف باريس سان جيرمان عن التسجيل، حتى في أضعف أوقاتهم في المباراة.
على النقيض وفي أفضل حالاتهم تلقى برشلونة هدفين من باريس سان جيرمان في مباراة الإياب، وأربعة في العودة في وقت كانت اليد العليا فيه لهم قبل طرد أراوخو؛ إذ تقدموا بهدف وفشلوا في الحفاظ عليه، بعكس دورتموند الذي صمد نحو ساعة كاملة بهدف وحيد، وكانت لديه أكثر من فرصة لزيادة الغلة.