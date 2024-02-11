بيلد: مورينيو يستعد لتدريب بايرن ميونخ

ونقلت الصحيفة عن الصحفي كريستيان فالك أن مورينيو يتعلم اللغة الألمانية، وقال: "مورينيو يتعلم اللغة الألمانية، لقد ارتبط بالفعل بتدريب بايرن ميونخ في الماضي، سيكون ممتنًا لو فاز بالدوري الألماني بعد أن فاز بالدوريات المحلية في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا".

ومورينيو بلا عمل منذ إقالته من تدريب روما منتصف الشهر الماضي.

وسبق لمورينيو العمل في إنجلترا (درّب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام) وإسبانيا (ريال مدريد) وإيطاليا (إنتر ميلان وروما)، في حين لم يسبق له العمل في ألمانيا.

وذكرت "بيلد" أن مورينيو أحد أنجح مدربي الأندية على الإطلاق، حيث حصل على لقب أفضل مدرب في العالم أربع مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع فريقين (بورتو وإنتر ميلان)، والدوري الأوروبي مرتين (بورتو ومانشستر يونايتد) وكان بطلا في ثلاث بطولات دوري هي البرتغالي والإيطالي والإسباني.

ويتأخر بايرن ميونخ بـ5 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني الذي خاض 21 مباراة دون خسارة في البوندسليغا هذا الموسم.