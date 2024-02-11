بيلد: مورينيو يستعد لتدريب بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "بيلد" أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يستعد لتدريب بايرن ميونخ الألماني.
ويقود بايرن ميونخ المدرب توماس توخيل منذ مارس الماضي، لكنه يتعرض لانتقادات شديدة والتي زادت بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باير ليفركوزن أمس السبت.
وذكرت الصحيفة أنه إذا انفصل بايرن ميونخ عن توخيل في المستقبل القريب، فسيكون هناك بالطبع عدد من المرشحين المستعدين لخلافة توخيل، وأحدهم يحلم بتدريب النادي البافاري بالفعل وهو مورينيو.
وأوضحت أن مورينيو، البالغ من العمر 61 عاما، حريص على تولي تدريب بايرن ميونخ.
ونقلت الصحيفة عن الصحفي كريستيان فالك أن مورينيو يتعلم اللغة الألمانية، وقال: "مورينيو يتعلم اللغة الألمانية، لقد ارتبط بالفعل بتدريب بايرن ميونخ في الماضي، سيكون ممتنًا لو فاز بالدوري الألماني بعد أن فاز بالدوريات المحلية في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا".
ومورينيو بلا عمل منذ إقالته من تدريب روما منتصف الشهر الماضي.
وسبق لمورينيو العمل في إنجلترا (درّب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام) وإسبانيا (ريال مدريد) وإيطاليا (إنتر ميلان وروما)، في حين لم يسبق له العمل في ألمانيا.
وذكرت "بيلد" أن مورينيو أحد أنجح مدربي الأندية على الإطلاق، حيث حصل على لقب أفضل مدرب في العالم أربع مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع فريقين (بورتو وإنتر ميلان)، والدوري الأوروبي مرتين (بورتو ومانشستر يونايتد) وكان بطلا في ثلاث بطولات دوري هي البرتغالي والإيطالي والإسباني.
ويتأخر بايرن ميونخ بـ5 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني الذي خاض 21 مباراة دون خسارة في البوندسليغا هذا الموسم.