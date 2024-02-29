مراهق يهز عرش محمد صلاح

كرر دانس فعلته وأضاف الهدف الثالث بنفسه بعدها بحوالي ربع ساعة، وقبل النهاية بثلاث دقائق، ليقتل المباراة تمامًا ويحسم صعود الريدز للدور ربع النهائي.

تألق دانس قد يكون خبرًا سعيدًا لليفربول وجماهيره، لكنه في الوقت نفسه مؤشر خطير بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، الذي غاب أخيرًا عن الريدز بسبب إصابته، ومع خروج أخبار توقيع لاعب روما السابق لأحد أندية الدوري السعودي، قد تكون تلك هي بداية النهاية للملك المصري.

نتائج ليفربول في غياب صلاح

بدأ غياب محمد صلاح عن ليفربول في السابع من يناير مع مطلع العام الجديد، وانضمام النجم المصري لمعسكر منتخب الفراعنة من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

لعب ليفربول منذ ذلك الوقت أمام آرسنال في الكأس، وفولهام مرتين في كأس الرابطة، وبورنموث ونورويتش سيتي وتشيلسي وآرسنال مرة أخرى في الدوري هذه المرة، وبرنلي وبرنتفورد ولوتون تاون وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة، وأخيرًا أمام ساوثامبتون.

في كل تلك المواجهات لم يظهر محمد صلاح سوى مرة واحدة كبديل أمام برنتفورد، عندما سجل هدفًا وصنع الآخر، لكن ما دون ذلك كان تأثير غياب صلاح محدودًا للغاية.

فالفريق حقق الفوز على آرسنال في كأس الاتحاد، وعلى فولهام في كأس الرابطة مرة وتعادل في الأخرى، وعلى بورنموث ونرويتش سيتي وتشيلسي وبرنلي ولوتون تاون في الدوري، وكرر فوزه على البلوز في نهائي كأس الرابطة، ولم يخسر في غياب النجم المصري سوى أمام آرسنال في الدوري.