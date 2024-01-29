أهداف مباراة العراق والأردن (فيديو)
افتتح يزن النعيمات التسجيل لمنتخب الأردن في مباراته أمام العراق في دور الـ16، من كأس آسيا 2023.
وعلى استاد خليفة الدولي تقدم يزن النعيمات للأردن في الدقيقة 45+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأدرك سعد ناطق ناجي التعادل للعراق في الدقيقة 68 من ضربة رأس.
وسجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 76 قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 78.
وتعادل منتخب الأردن في الدقيقة 90+4 بهدف سجله يزن العرب، قبل أن يسجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 90+7.
وتأهل منتخب العراق لدور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة بحصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، بالفوز على اليابان وفيتنام وإندونيسيا.
في حين تأهل منتخب الأردن لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتحبات احتلت المركز الثالث، وتأهل عن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.
وسبق أن فاز منتخب العراق بلقب كأس آسيا عام 2007، في حين لم يسبق لمنتخب الأردن الفوز باللقب من قبل.
وآخر مرة تقابل فيها منتخبا العراق والأردن في كأس آسيا كانت في نسخة 2015، وكانت في دور المجموعات، وفاز منتخب العراق 1/0.