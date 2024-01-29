يزن النعيمات يسدد في المرمى
يزن النعيمات يسدد في المرمىرويترز

أهداف مباراة العراق والأردن (فيديو)

منتخب العراق سبق أن فاز بلقب كأس آسيا عام 2007

افتتح يزن النعيمات التسجيل لمنتخب الأردن في مباراته أمام العراق في دور الـ16، من كأس آسيا 2023.

وعلى استاد خليفة الدولي تقدم يزن النعيمات للأردن في الدقيقة 45+1، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك سعد ناطق ناجي التعادل للعراق في الدقيقة 68 من ضربة رأس.

وسجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 76 قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 78.

وتعادل منتخب الأردن في الدقيقة 90+4 بهدف سجله يزن العرب، قبل أن يسجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 90+7.

وتأهل منتخب العراق لدور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة بحصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، بالفوز على اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

في حين تأهل منتخب الأردن لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتحبات احتلت المركز الثالث، وتأهل عن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

وسبق أن فاز منتخب العراق بلقب كأس آسيا عام 2007، في حين لم يسبق لمنتخب الأردن الفوز باللقب من قبل.

وآخر مرة تقابل فيها منتخبا العراق والأردن في كأس آسيا كانت في نسخة 2015، وكانت في دور المجموعات، وفاز منتخب العراق 1/0.

المنتخب العراقي
كأس آسيا 2023
المنتخب الأردني

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