أهداف مباراة العراق والأردن (فيديو)

في حين تأهل منتخب الأردن لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتحبات احتلت المركز الثالث، وتأهل عن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

وسبق أن فاز منتخب العراق بلقب كأس آسيا عام 2007، في حين لم يسبق لمنتخب الأردن الفوز باللقب من قبل.

وآخر مرة تقابل فيها منتخبا العراق والأردن في كأس آسيا كانت في نسخة 2015، وكانت في دور المجموعات، وفاز منتخب العراق 1/0.