بكاء ريتشارليسون بعد استبداله في مباراة البرازيل وبوليفيا (فيديو)
أظهر مقطع فيديو بكاء ريتشارليسون مهاجم البرازيل بعد استبداله في فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.
وكان ريتشارليسون، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي سجل مرة واحدة في 5 مباريات مع توتنهام هذا الموسم، ضمن التشكيلة الأساسية للبرازيل أمام بوليفيا.
ولعب ريتشارليسون في الهجوم إلى جانب رافينيا لاعب برشلونة، ورودريغو جناح ريال مدريد، ونيمار لاعب الهلال.
وبدأ ريتشارليسون الموسم باعتباره الخيار الأول لأنجي بوستيكوجلو رقم 9، مع اختياره في التشكيلة الأساسية في أول 3 مباريات لتوتنهام.
ثم جلس ريتشارليسون على مقاعد البدلاء في مباراة توتنهام الأخيرة أمام بيرنلي قبل فترة التوقف الدولي.
وسجل ريتشارليسون هدفًا في المباراة التي خسرها توتنهام في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام فولهام.
ومنذ انتقاله إلى توتنهام سجل ريتشارليسون 4 أهداف فقط، وصنع 4 في 40 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق إلى 2027.