بكاء ريتشارليسون بعد استبداله في مباراة البرازيل وبوليفيا (فيديو)

وبدأ ريتشارليسون الموسم باعتباره الخيار الأول لأنجي بوستيكوجلو رقم 9، مع اختياره في التشكيلة الأساسية في أول 3 مباريات لتوتنهام.

ثم جلس ريتشارليسون على مقاعد البدلاء في مباراة توتنهام الأخيرة أمام بيرنلي قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل ريتشارليسون هدفًا في المباراة التي خسرها توتنهام في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام فولهام.

ومنذ انتقاله إلى توتنهام سجل ريتشارليسون 4 أهداف فقط، وصنع 4 في 40 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق إلى 2027.