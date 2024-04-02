غضب عارم بسبب تغريدات الأهلي عقب الفوز على الاتحاد (صور)

الأهلي حقق فوزًا هامًّا 1-صفر على الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الاثنين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 بعد أن استغل البريكان تمريرة عرضية منخفضة من البرازيلي روبرتو فيرمينو، ليضع المهاجم الدولي السعودي الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك.

ونشر حساب النادي الأهلي على منصة "إكس" صورة ظهر فيها المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وهو يتحسر، وخلفه الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي وهو يبتسم، مع تعليق: "اسمعك شي وما تبكي؟، حُب الأهلي حُبه زاد".

كما نشر تغريدة أخرى كتب فيها: "الأهلي يركب الديربي.. جدة دائمًا خضراء".

واجتاح الغضب جماهير نادي الاتحاد على منصة "إكس"، متهمين إدارة الفريق بعدم احترام شهر رمضان الفضيل وكتابة عبارات لا تليق وتزيد الفتنة بين الجماهير.