غضب عارم بسبب تغريدات الأهلي عقب الفوز على الاتحاد (صور)
تسبب حساب النادي الأهلي السعودي في منصة "إكس" في غضب عارم بين جماهير الاتحاد، عقب مباراة الفريقين أمس، والتي انتهت بفوز "الراقي".
الأهلي حقق فوزًا هامًّا 1-صفر على الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الاثنين.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 بعد أن استغل البريكان تمريرة عرضية منخفضة من البرازيلي روبرتو فيرمينو، ليضع المهاجم الدولي السعودي الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك.
ونشر حساب النادي الأهلي على منصة "إكس" صورة ظهر فيها المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وهو يتحسر، وخلفه الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي وهو يبتسم، مع تعليق: "اسمعك شي وما تبكي؟، حُب الأهلي حُبه زاد".
كما نشر تغريدة أخرى كتب فيها: "الأهلي يركب الديربي.. جدة دائمًا خضراء".
واجتاح الغضب جماهير نادي الاتحاد على منصة "إكس"، متهمين إدارة الفريق بعدم احترام شهر رمضان الفضيل وكتابة عبارات لا تليق وتزيد الفتنة بين الجماهير.
وظهر الأهلي بأداء متوازن من بداية المباراة، وتصدى دفاعه لمحاولات الاتحاد للتسجيل على مدار شوطي اللقاء بفضل تألق حارس مرماه السنغالي إدوار مندي.
وفي المقابل بدا على لاعبي الاتحاد حالة من عدم التفاهم خاصة في خط الهجوم بين الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ إذ لم يتبادل الثنائي التمرير بصورة غير مفهومة.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 51 نقطة، ليتمسك أكثر بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.
فيما يبدو أن الاتحاد فقد أي فرصة للاحتفاظ باللقب بعد أن تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.