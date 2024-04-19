إيقاف حارس 11 مباراة بسبب استخدام شعاع ليزر

أوقف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم اللاعب ناويل غوزمان حارس مرمى نادي تيغرس أونام 11 مباراة، بعد أن وجه شعاع ليزر نحو لاعب مونتيري إستيبان أندرادا خلال مباراة في الدوري المكسيكي بين الفريقين، يوم الأحد الماضي.

وفي تسجيلات مصورة عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر غوزمان الموقوف بينما كان يجلس في المدرجات ويوجه شعاع الليزر نحو لاعبي مونتيري ومن بينهم أندرادا خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 3/3.

وبعد ذلك أصدر غوزمان اعتذارا عن تصرفه.

وقال الاتحاد المكسيكي في بيان للجنة الانضباط التابعة له، إنه فرض غرامة مالية أيضا على غوزمان، إلى جانب إلزامه بالعمل في خدمة المجتمع لبعض الوقت.

وتقبل تيغرس العقوبة وأكد أنه سيفرض المزيد من العقوبات على حارسه غوزمان.

وعاقب الاتحاد المكسيكي أيضا أندرادا بسبب توجيهه إهانة إلى غوزمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.