ضغط جديد من باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي

كشفت صحيفة "سبورت" عن عرض جديد قدمه باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي، سيمكنه من الرحيل في صيف 2024.

وأشعل مبابي سوق الانتقالات الصيف الماضي بعدما تقدم بطلب لباريس سان جيرمان يعلن فيه رغبته في عدم تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2025.

وبالتالي أصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير له في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

وبناءً على القرار، استبعد النادي لاعبه من المران، وكذلك أول مباراة من الموسم حتى توصلوا لاتفاق جديد، إذ تنازل اللاعب عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله.