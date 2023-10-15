ضغط جديد من باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي
كشفت صحيفة "سبورت" عن عرض جديد قدمه باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي، سيمكنه من الرحيل في صيف 2024.
وأشعل مبابي سوق الانتقالات الصيف الماضي بعدما تقدم بطلب لباريس سان جيرمان يعلن فيه رغبته في عدم تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2025.
وبالتالي أصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير له في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.
وبناءً على القرار، استبعد النادي لاعبه من المران، وكذلك أول مباراة من الموسم حتى توصلوا لاتفاق جديد، إذ تنازل اللاعب عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "مبابي أظهر مرة أخرى جودته في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي، حيث سجل هدفين، بينما يعيش المهاجم موسمًا غريبًا وهو ليس بمستواه في باريس سان جيرمان بسبب ضغط وضعه التعاقدي".
وأضاف التقرير: "قبل شهرين ونصف الشهر من أن يصبح لاعبًا حرًا ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ، لا يرغب النادي الباريسي في الانتظار أكثر من ذلك، وسيقدم عرضًا نهائيًا للتجديد الأسبوع المقبل لتمديد عقده حتى عام 2025، وإذا لم يوافق، فقد تظل جميع الاحتمالات مفتوحة، ولكن من غير المرجح أن يغادر في الميركاتو الشتوي المقبل".
وأشار التقرير: "الآن، يحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي على الأقل تجديد عقده عامًا إضافيًا مع شرط جزائي للخروج في الصيف المقبل بتقييم أقل بكثير من قيمته، أي وضع سعر مخفض يمكن أن تصل إليه أندية مثل ريال مدريد دون مشكلة ويرضي باريس سان جيرمان الذي استثمر الكثير من المال في اللاعب".
وأوضحت "سبورت": "في مدريد، لم يعودوا صامتين. وللمرة الأولى منذ وقت طويل، تحدث مسؤول من ريال مدريد بشكل مباشر عن صفقة مبابي وإمكانية ضمه في الصيف المقبل، لكنه توقع أيضًا أنهم لا يريدون أي حرب مع باريس سان جيرمان، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن مبابي لن يلعب في فرنسا اعتبارًا من الموسم المقبل لأنه يدرك أنه أنهى دوره مع الفريق".
ورجحت الصحيفة، أن مفاوضات مبابي مع ريال مدريد ستنتهي بشكل نهائي في نوفمبر المقبل، مع الاتفاق التام على جميع البنود، أبرزها مكافأة التوقيع والعقد، إضافة إلى الشرط الجزائي الذي سيوقعه النجم الفرنسي مع فريقه ريال مدريد، وذلك تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.
وخاض مبابي 9 مباريات الموسم الجاري سجل 8 أهداف في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.