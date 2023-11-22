NBA.. كافاليرز يتعافى بعد التفريط في تقدمه بفارق 18 نقطة ليفوز على سيفنتي سيكسرز

وفي مباراة أخرى، استفاق تايريس هاليبرتون بعد أسوأ أداء هجومي له هذا الموسم ليقدم واحدة من أفضل مبارياته ويسجل 37 نقطة ويساعد إنديانا بيسرز في الفوز على أتلانتا هوكس 157-152 بعد أن كان فريقه متأخرا بفارق 20 نقطة.

وتعافى هاليبرتون، الذي أحرز 12 نقطة فقط في أسوأ معدل له هذا الموسم أمام أورلاندو ماجيك يوم الأحد الماضي، ليسجل 26 نقطة في الربع الثالث وحده.