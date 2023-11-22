NBA.. كافاليرز يتعافى بعد التفريط في تقدمه بفارق 18 نقطة ليفوز على سيفنتي سيكسرز
سجل داريوس غارلاند 32 نقطة ليتعافى كليفلاند كافاليرز بعد التفريط في تقدمه بفارق 18 نقطة ويفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 122-119 بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
بهذا الفوز عزز كليفلاند سلسلة انتصاراته المتتالية إلى أربع مباريات. وتحقق هذا الانتصار بعد أن نجح فيلادلفيا في تعويض تأخره بفارق 18 نقطة ليتقدم 110-108 ويدفع بعدها كافاليرز المباراة لوقت إضافي.
وسجل جويل إمبيد 32 نقطة لصالح سيفنتي سيكسرز.
وفي مباراة أخرى، استفاق تايريس هاليبرتون بعد أسوأ أداء هجومي له هذا الموسم ليقدم واحدة من أفضل مبارياته ويسجل 37 نقطة ويساعد إنديانا بيسرز في الفوز على أتلانتا هوكس 157-152 بعد أن كان فريقه متأخرا بفارق 20 نقطة.
وتعافى هاليبرتون، الذي أحرز 12 نقطة فقط في أسوأ معدل له هذا الموسم أمام أورلاندو ماجيك يوم الأحد الماضي، ليسجل 26 نقطة في الربع الثالث وحده.
وسجل كيفن دورانت 31 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة وأضاف ديفين بوكر 28 نقطة ليفوز فينكس صنز 120-107 على بورتلاند تريل بليزرز.
وتقدم دورانت، الذي كان يخوض مباراته رقم ألف في مسيرته، إلى المركز الـ11 في قائمة أفضل المسجلين في تاريخ دوري السلة الأمريكي برصيد 27331 نقطة.
وخسر تريل بليزرز مباراته الثامنة تواليًا.
وفاز أورلاندو ماجيك 126-107 على تورونتو رابتورز بفضل 25 نقطة من باولو بانكيرو.
وسجل أنتوني ديفيز 26 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ليفوز لوس أنجليس ليكرز 131-99 على يوتا جاز.