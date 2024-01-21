جانب من المباراة
جانب من المباراةgettyimages

منتخب المغرب يتعادل مع جمهورية الكونغو في كأس أفريقيا (فيديو)

منتخب المغرب يملك 4 نقاط من مباراتين ويتصدر ترتيب المجموعة السادسة.

تعادل منتخب المغربي 1/1 مع جمهورية الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، اليوم الأحد.

وسجل أشرف حكيمي الهدف التقدم للمغرب في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل منتخب جمهورية الكونغو على ضربة جزاء سددها سيدريك باكامبو لكنه سدد في القائم قبل أن تخرج من الملعب.

وسجل سيلاس وأمانغيتوكا هدف التعادل لجمهورية الكونغو في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ويملك منتخب المغرب 4 نقاط من مباراتين، ويتصدر ترتيب المجموعة السادسة بانتظار نتيجة مباراة زامبيا وتنزانيا، في وقت لاحق اليوم الأحد.

وسيلعب منتخب المغرب في الجولة الأخيرة مع زامبيا، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة.

ويحلم منتخب المغرب بالفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، وكان التتويج الأول في العام 1976.

وفي كأس أفريقيا يتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، ويتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث، في حين يغادر منتخبان فقط من أصحاب المركز الثالث.

ترتيب المجموعة السادسة
ترتيب المجموعة السادسةjdwel
المنتخب المغربي
كأس أمم أفريقيا 2023

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