منتخب المغرب يتعادل مع جمهورية الكونغو في كأس أفريقيا (فيديو)

وسيلعب منتخب المغرب في الجولة الأخيرة مع زامبيا، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة.

ويحلم منتخب المغرب بالفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، وكان التتويج الأول في العام 1976.

وفي كأس أفريقيا يتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، ويتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث، في حين يغادر منتخبان فقط من أصحاب المركز الثالث.