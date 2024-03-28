الجزائر.. فتح تحقيق بوفاة اللاعب وسيم جزار بعد إصابة في الملعب

قررت محكمة جزائرية فتح تحقيق في وفاة اللاعب وسيم جزار بعد إصابته في الملعب قبل أيام.

وتوفي وسيم جزار، لاعب وادي الماء، بعد إصابة مروعة خلال مواجهة أمل مراونة.

ويظهر في مقطع فيديو اللاعب وسيم جزار (17 عامًا) يضرب الكرة برأسه قبل أن يتعرض لتدخل من أحد لاعبي أمل مراونة، ليسقط أرضًا قبل أن يتم نقله للمستشفى بسيارة مدنية.

وانتقد متابعون عدم تواجد سيارة إسعاف في الملعب، إذ تم نقل اللاعب بسيارة مدنية، بعد مدة من إصابته.

وقررت محكمة مروانة في باتنة فتح تحقيق في القضية، وحسب بيان المحكمة فإن اللاعب المتوفى مكث في المستشفى من تاريخ الـ15 من مارس الحالي إلى يوم الـ24 من الشهر ذات وهو تاريخ وفاته.