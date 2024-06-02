بيلينغهام يحتفل قبل تسجيل فينيسيوس (فيديو)

احتفل الإنجليزي غود بيلينغهام ، نجم ريال مدريد الإسباني ، بتسجيل زميله فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في مرمى بروسيا دورتموند الألماني قبل أن تهز الكرة الشباك.

وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 ، اليوم السبت ، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.

وتوج الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد تغلبه على ريال مدريد.