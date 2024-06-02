بيلينغهام يحتفل قبل تسجيل فينيسيوس (فيديو)
احتفل الإنجليزي غود بيلينغهام ، نجم ريال مدريد الإسباني ، بتسجيل زميله فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في مرمى بروسيا دورتموند الألماني قبل أن تهز الكرة الشباك.
وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 ، اليوم السبت ، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.
وتوج الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد تغلبه على ريال مدريد.
ومرر بيلينغهام الكرة إلى جونيور لينفرد بالمرمى ولكن اللاعب الإنجليزي رفع يديه احتفالًا قبل أن يسدد اللاعب البرازيلي تجاه مرمى دورتموند من الأساس.
وحرص بيلينغهام على مواساة زملائه السابقين في بروسيا دورتموند عقب اللقاء مباشرة.
وتوجه لاعب دورتموند السابق إلى زملائه على أرضية ملعب ويمبلي وتحدث بشكل رائع لتهدئتهم ومواساتهم بعد خسارة اللقب القاري.
وتوج بيلينغهام بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته بعدما انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادمًا من بروسيا دورتموند.
وساهم اللاعب الإنجليزي أيضًا في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.