6 نجوم لم يتلقوا بطاقات حمراء أبدًا

في كرة القدم هناك مجموعة من اللاعبين الذين يلقون الاحترام أينما تحركوا، الكل يحبهم سواء كانت جماهير فريقهم أم المنافس.

البعض اشتهر بتلقي البطاقات الملونة في كل مناسبة، أمثال سيرجيو راموس أو إدغار ديفيدز، وزلاتان إبراهيموفيتش، على الرغم من مركزه، لكن على النقيض هناك نجوم لم يتم إشهار أي بطاقة ملونة في وجوههم قط، من هم وكيف فعلوا ذلك؟ هذا ما استعرضته "موندو ديبورتيفو"، كما يلي:

1. أندريس إنييستا

نجم برشلونة السابق لديه أكثر من 900 مباراة احترافية في مسيرته الكروية سواء في برشلونة أو اليابان أو الآن في الإمارات، على الرغم من لعبه وسط الملعب، حيث تدور غالبية المعارك إلا أن أناقة الإسباني وأسلوب لعبه غالبًا ما يجعلاه هو من يتسبب بطرد خصومه وليس العكس.