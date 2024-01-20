6 نجوم لم يتلقوا بطاقات حمراء أبدًا
في كرة القدم هناك مجموعة من اللاعبين الذين يلقون الاحترام أينما تحركوا، الكل يحبهم سواء كانت جماهير فريقهم أم المنافس.
البعض اشتهر بتلقي البطاقات الملونة في كل مناسبة، أمثال سيرجيو راموس أو إدغار ديفيدز، وزلاتان إبراهيموفيتش، على الرغم من مركزه، لكن على النقيض هناك نجوم لم يتم إشهار أي بطاقة ملونة في وجوههم قط، من هم وكيف فعلوا ذلك؟ هذا ما استعرضته "موندو ديبورتيفو"، كما يلي:
1. أندريس إنييستا
نجم برشلونة السابق لديه أكثر من 900 مباراة احترافية في مسيرته الكروية سواء في برشلونة أو اليابان أو الآن في الإمارات، على الرغم من لعبه وسط الملعب، حيث تدور غالبية المعارك إلا أن أناقة الإسباني وأسلوب لعبه غالبًا ما يجعلاه هو من يتسبب بطرد خصومه وليس العكس.
2. فيليب لام
الألماني هو مثل أعلى لأي لاعب يريد أن ينجح في كرة القدم، على الرغم من مركزه كظهير في غالبية مسيرته ووسط ملعب دفاعي بعد أن عمل تحت قيادة بيب غوارديولا وعلى الرغم من خوضه لأكثر من 650 مباراة بين بايرن ميونخ وشتوتغارت وحوالي 130 مواجهة مع المنتخبات الألمانية المختلفة، فلم يُشهر أي طرد في وجهه قط.
3. ميشيل بلاتيني
الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأسطورة منتخب فرنسا لديه إجمالي 652 مباراة للديوك ولأندية نانسي، وسانت إيتيان، ويوفنتوس.
وتجنب بلاتيني الذي كان يلعب في منتصف الملعب الحصول على بطاقة حمراء طوال مسيرته الفذة التي شهدت التتويج بأمم أوروبا والحصول على المركز الثالث في كأس العالم مع فرنسا بالإضافة إلى العديد من الألقاب مع يوفنتوس، وسانت إيتيان، ونانسي.
4. غاري لينكير
نجم برشلونة وإنجلترا السابق وضع نفسه في مكانة مميزة للغاية ضمن هؤلاء النجوم بعدم تلقي بطاقات حمراء طوال مسيرته التي تجاوزت الـ 500 مباراة.
والمذهل في لينكير ليس فقط عدم حصوله على بطاقات حمراء، لكنه - بحسب ما أكدت "موندو ديبورتيفو" - لم يشهر حكمًا واحدًا بطاقة صفراء في وجهه.
5. كريم بنزيما
حاله كحال من سبقوه، المثير هنا أن كريم بنزيما مثل أندريس إنييستا لا يزال يلعب، ومن الممكن أن يستمر برقمه دون بطاقات حمراء للمزيد من المباريات.
ولدى بنزيما حوالي 97 مباراة مع المنتخب الفرنسي الأول، وما يقارب 30 مع الفئات السنية المختلفة للديوك، بالإضافة إلى 816 مع الأندية بين ليون، وريال مدريد، والاتحاد.