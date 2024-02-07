قهوة عربية ومنسف.. النشامى في نهائي كأس آسيا (فيديو)

حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًّا بتأهله لنهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد الفوز على كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، ليبدي الجميع إعجابه الشديد بقوة وأداء "النشامى" ومسيرتهم الرائعة في البطولة.

ورصدت "إرم نيوز" في تقريرها التالي أبرز مراحل مسيرة المنتخب الأردني في كأس آسيا، قائلة: "نشامى الأردن صوت يصدح في قطر وعلى أنغام المعاناة الكورية الجنوبية، الأرن في نهائي كأس آسيا هكذا ودون سابق إنذار التاريخ يكتب على عجل".

وأضاف التقرير: "رياضة الأردن تنعم بأهم لياليها نهائي لفريق لم يكن من المرشحين لبلوغ دور الـ16 لكنه حضر بـ(منسفه وقهوته) في النهائي وبظرف 5 مشاركات له في البطولة فقط؛ ما يجعل من منتخب الأرن فريقًا حديث العهد في البطولة الآسيوية مع أسماء كان يُعرف منها موسى التعمري، والآن أصبح النعيمات ويزن العرب والبقية على لسان كل العرب".