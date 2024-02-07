قهوة عربية ومنسف.. النشامى في نهائي كأس آسيا (فيديو)
حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًّا بتأهله لنهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد الفوز على كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، ليبدي الجميع إعجابه الشديد بقوة وأداء "النشامى" ومسيرتهم الرائعة في البطولة.
ورصدت "إرم نيوز" في تقريرها التالي أبرز مراحل مسيرة المنتخب الأردني في كأس آسيا، قائلة: "نشامى الأردن صوت يصدح في قطر وعلى أنغام المعاناة الكورية الجنوبية، الأرن في نهائي كأس آسيا هكذا ودون سابق إنذار التاريخ يكتب على عجل".
وأضاف التقرير: "رياضة الأردن تنعم بأهم لياليها نهائي لفريق لم يكن من المرشحين لبلوغ دور الـ16 لكنه حضر بـ(منسفه وقهوته) في النهائي وبظرف 5 مشاركات له في البطولة فقط؛ ما يجعل من منتخب الأرن فريقًا حديث العهد في البطولة الآسيوية مع أسماء كان يُعرف منها موسى التعمري، والآن أصبح النعيمات ويزن العرب والبقية على لسان كل العرب".
وتابع: "حصان البطولة الأسود كما وصفوه كان أسدها الأبيض بجدول مواجهات ضرب فيه ماليزيا بالأربعة، وقلب الطاولة على أسود الرافدين وعذب كوريا الجنوبية مرتين، قبل أن يسجل التاريخ أهم إنجاز رياضي أولا وكرويا ثانيا في تاريخ الأردن بعد إنجاز الوصول لربع نهائي البطولة الآسيوية مرتين أعوام 2004 و2011".
وأردف: "الحسين عموتة، هنا تكمن التفاصيل مع المغربي الذي آمن بما يملك من لاعبين منهم من يحترف في الدوري المحلي أو العربي، ومنهم التعمري المحترف في الدوري الفرنسي، استطاع المدرب خلق الانسجام اللازم مع فريق اتفق الأغلبية أن الشجاعة فيه فاقت الإمكانيات، وهذا كله تحت إشراف مدير فني أضاف تاريخًا تدريبيًّا لسجله بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد في المغرب، والكونفدرالية الأفريقية مع الفتح الرياضي وغيرها".
واختتم التقرير: "الأردن كتب التاريخ لكنَّ سطرًا أخيرًا قد يكون الأهم إن سُجل بالنهائي في بطولة كان فيها الأردن أشرس الفرق العربية حضورًا وأكثرها هزًّا لشباك الخصوم بواقع 12 هدفًا".
وسجل منتخب الأردن في 6 مباريات 12 هدفا، كان نصيب موسى التعمري ويزن النعيمات منها 6 أهداف.
وينتظر منتخب الأردن هوية منافسه في النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأربعاء بين قطر وإيران.