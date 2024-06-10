مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض منتخب الجزائر اختبارًا جديدًا في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 حين يخرج لمواجهة أوغندا.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو في الجولة الرابعة للتصفيات المونديالية.

وتواصل منتخبات أوروبا استعداداتها لانطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

ويلعب منتخب هولندا مع آيسلندا كما يلتقي منتخب التشيك منافسه مقدونيا الشمالية وتدور مواجهة قوية بين بولندا وتركيا.