4 صراعات تحسم نهائي الأردن وقطر

يخوض المنتخب القطري نهائي كأس آسيا أمام نظيره الأردني، يوم السبت المقبل، على ملعب لوسيل الذي استقبل نهائي كأس العالم قبل حوالي عام وعدة أسابيع.

المباراة الكبيرة التي ينتظرها العالم العربي بعد الإخفاق الكبير لمنتخبات أخرى آسيويًّا وإفريقيًّا ستشهد الكثير من الصراعات الثنائية داخل الملعب، منها ما سنراه بشكل مباشر بين لاعب وآخر، ومنها ما سنشاهده يحدث في أماكن متفرقة بين حارس مرمى مثلًا ونظيره، يحاول كل منهما أن يتفوق ويمنح فريقه نصرًا تاريخيًّا.

دعونا فيما يلي نستعرض أبرز تلك الصراعات المنتظرة في المباراة النهائية:

لوكاس مينديز وموسى التعمري

قلب دفاع المنتخب القطري الذي يقدم واحدة من أفضل المستويات في مسيرته يعد مايسترو العنابي وضمن أحسن الممررين في البطولة، لكن أهميته في مواجهة الأردن ستختلف بسبب وجود موسى التعمري.

فنجم النشامى أظهر للجميع ما هو قادر على فعله في مواجهة كوريا الجنوبية، بعدما سجل هدفًا مارادونيًّا وصنع الآخر، وحال أراد المنتخب القطري التتويج باللقب الثاني تواليًا سيكون على مينديز أن يلعب مباراة عمره ليوقف نجم مونبلييه.

التعمري يقوم بحوالي 3 مراوغات في كل مباراة، وفي الجانب الآخر يستعيد مينديز ما يقارب الـ 5 كرات في المواجهة الواحدة، في تلك البطولة، فمن يخرج منتصرًا من النهائي؟