معاناة كلوب تزداد في ليفربول بسبب فترة التوقف الدولي

وفي انتظار إجراء فحص إضافي على قدم المدافع الأسكتلندي، ذكرت تقارير إخبارية أن نوعية الإصابة في الكاحل عادة ما تكون أخطر من المتوقع، إذ تكون مدة الغياب بين أسبوع وأسبوعين في حال كانت الإصابة من الدرجة الأولى وحتى 3 أسابيع في حال كانت الإصابة من الدرجة الثانية.

وبحسب التقارير ذاتها، تعد إصابة روبيرتسون، الذي خاض الموسم الحالي 24 مباراة مع "الريدز" في كل المسابقات، بمثابة الصداع القوي في رأس المدرب الألماني يورغن كلوب خصوصا امام تتالي المباريات في المنعطف الحاسم من الموسم.

وتعرض روبيرتسون في شهر أكتوبر الماضي إلى الإصابة على مستوى الكتف، في مباراة جمعت أسكتلندا وإسبانيا قبل أن يخضع لعملية جراحية أجبرته على الغياب لفترة طويلة قبل العودة في الأسابيع الماضية.

ويلعب ليفربول أمام برايتون الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي، قبل أن يواجه شيفيلد ثم مانشستر يونايتد على التوالي في الرابع والسابع من أبريل المقبل.