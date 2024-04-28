ترتيب الدوري السعودي.. النصر يقتنص فوزا ثمينا على حساب الخليج

وشهدت المباراة عودة رونالدو قائد النصر، لتشكيل الفريق بعد غيابه عن لقاء الفيحاء بسبب الإيقاف، إثر طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وأهدر رونالدو أكثر من فرصة خلال أحداث اللقاء، كما ألغى له الحكم هدفا في الشوط الأول بداعي التسلل.

بهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة 71 محتلا المركز الثاني، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 80 نقطة، فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 35 محتلا المركز الـ11.