ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بعد تغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

سجل ثنائية ريال مدريد داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83 ليتوج الفريق الإسباني باللقب القاري.

واستعاد ريال مدريد اللقب بعدما توج به مانشستر سيتي الإنجليزي في نسخة الموسم الماضي.