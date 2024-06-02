ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)
توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بعد تغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.
سجل ثنائية ريال مدريد داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83 ليتوج الفريق الإسباني باللقب القاري.
واستعاد ريال مدريد اللقب بعدما توج به مانشستر سيتي الإنجليزي في نسخة الموسم الماضي.
ورغم خسارة دورتموند إلا أن الفريق الألماني ظهر بأداء هجومي مميز في الشوط الأول خاصة عن طريق الجبهة اليسرى للاعب كريم أديمي.
وتألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لمحاولات خطيرة من الفريق الألماني بينما تراجع ريال مدريد لغلق المساحات الدفاعية في الشوط الأول بصورة كبيرة.
ونجح ريال مدريد في قلب الموازين في الشوط الثاني مع محاولات ضاغطة على دفاع دورتموند قبل أن ينجح داني كارفخال في تسجيل الهدف الأول من ضربة رأس حولها في مرمى الفريق الألماني بعد مرور 73 دقيقة.
وتمكن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الثاني قبل النهاية بحوالي سبع دقائق ليعزز تقدم فريقه ويطلق رصاصة الرحمة على دورتموند.
وألغى الحكم هدفًا سجله الفريق الألماني بداعي التسلل ، ونجح ريال مدريد في حسم الأمور بينما غادر توني كروس قبل لحظات من النهاية وسط هتافات مدوية من جانب جماهير ريال مدريد ثم احتفالات عارمة بالتتويج باللقب.