رعب ميسي وياسين شويكو بسبب الألعاب النارية (فيديو)

شعر الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وحارسه الخاص ياسين شويكو بالرعب والخضة بسبب انطلاق الألعاب النارية في لقطة تكريم الفريق قبل المواجهة الودية ضد هونغ كونغ.

وأقيمت صباح اليوم الأحد، مباراة ودية بين إنتر ميامي وفريق مكون من لاعبي دوري الدرجة الأولى المحلي على ملعب هونغ كونغ، ولم يشارك ميسي، إذ أشارت التقارير إلى أنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة، رغم بيع تذاكر الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، إذ قرر مدربه تاتا مارتينو عدم المخاطرة به لعدم تفاقم الإصابة.

وفي إحدى اللقطات خلال وقوف اللاعبين في الملعب لتكريمهم، انطلقت الألعاب النارية مع صوت فرقعة ضخم، ما أثار رعب ميسي وحارسه الخاص ليبتعدا سريعًا عن مصدر انطلاق هذه الألعاب النارية.

ما أثار استغراب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو عدم ركض حارس ميسي عليه، وهو الأمر الذي يفعله دائمًا حال اقتراب أي شخص من النجم الأرجنتيني.

وتشمل مسؤوليات شويكو القيام بدوريات في محيط الملعب ومراقبة كل حركة يقوم بها ميسي.