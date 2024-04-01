وفاة بطل روسيا في التزلج بعد اصطدام مروع (فيديو)

تُوفي المتزلج الروسي رومان بوغريتس بعد إصابته بجراح خطيرة في مسابقة في سان بطرسبرغ، حسبما أفاد الاتحاد الروسي لرياضات التزلج.

وقال الاتحاد إنه، في 30 مارس، سقط رومان بوغريتس خلال جولة تأهيلية في كأس سانت بطرسبرغ للتزلج عبر الريف.

وكان الرياضي البالغ من العمر 36 عامًا يركب زلاجة بسرعة عالية، قبل أن يسقط فجأة ويصطدم بهيكل خرساني، وأصيب برأسه.

وقال الاتحاد الروسي إنه تم تقديم المساعدة الطبية للضحية على الفور ومن ثم نقله إلى المستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

ورومان بوغريتس هو بطل روسيا في التزلج ودرَّب العديد من الرياضيين في مجالات التزلج.