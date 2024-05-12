رسميًا.. رد الفيفا على أزمة حسين الشحات والشيبي

الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا لنظيره الدولي من أجل استشارته في القضية، والاستعلام عن مدى قانونية لجوء الشيبي للقضاء في قضية رياضية ومدى توصيف الأمر.

وأكد المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط في بيان رسمي أن الاتحاد الدولي رد على خطاب الاتحاد المصري لمساعدته في حسم القضية المثارة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، مشيرًا إلى أن الرد جاء بأن الأمر شأن داخلي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال رئيس لجنة الانضباط في بيانه: "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها، وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".

وأضاف: "تم نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم، ولا صحة للبت في قضية الشيبي والشحات ولا يزال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من الفيفا أكد فيه أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم به".

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، حجزت قضية محمد الشيبي ضد حسين الشحات للنطق بالحكم، وذلك لجلسة 30 مايو الجاري، في القضية التي يتم فيها اتهام لاعب الأهلي بأنه تعدى عليه لفظيًا وبالضرب.