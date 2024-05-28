بايرن ميونخ ينقض على هدف برشلونة الكبير
دخل بايرن ميونخ الألماني منافسًا قويًا مع برشلونة الإسباني للفوز بأحد أهم الصفقات التي يسعى لضمها في الموسم المقبل.
ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق خلاله أي لقب بعد خسارة الدوري الإسباني والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهى بإقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز.
وكشفت صحيفة (ريليفو) الإسبانية عن اهتمام العملاق البافاري بصفقة التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو الإسباني لضمه وهو اللاعب الذي طلب تشافي ضمه في الموسم المقبل لصفوف برشلونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نيكو ويليامز يعيش موسمًا رائعًا مع بلباو وتم استدعائه لتشكيلة منتخب إسبانيا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.
ويرتبط نيكو ويليامز بعقد مع أتلتيك بلباو حتى عام 2027 ولكن عقده يشمل بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون يورو.
وأبدى بايرن ميونخ رغبته العارمة في ضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا رغم أنه دخل في حسابات برشلونة في وقت سابق.
وتألق نيكو ويليامز هذا الموسم مع بلباو ، وسجل 8 أهداف وصنع 17 هدفًا لزملائه بالفريق الإسباني.