بايرن ميونخ ينقض على هدف برشلونة الكبير

دخل بايرن ميونخ الألماني منافسًا قويًا مع برشلونة الإسباني للفوز بأحد أهم الصفقات التي يسعى لضمها في الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق خلاله أي لقب بعد خسارة الدوري الإسباني والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهى بإقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز.