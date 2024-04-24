الزمالك يتلقى أخبارا مفرحة قبل مواجهة دريمز في الكونفدرالية
كشفت تقارير إعلامية عن أنباء سارة لجماهير الزمالك، قبل مواجهة العودة أمام دريمز الغاني، في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بشأن ثنائي الفريق أحمد سيد "زيزو" وعمر جابر.
وتعرض زيزو لإصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب، وتماثل للشفاء وشارك بصورة طبيعية في مران الأمس.
في حين كان يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة؛ ما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق، قبل أن ينتظم في المران أيضا.
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "زيزو وعمر جابر تدربا بشكل جيد، وهذا الأمر أسعد جماهير الفريق الأبيض؛ لأن زيزو يعطي فارقا للفريق، وعمر جابر يقدم موسمه الأفضل منذ فترات طويلة؛ وهذا سيكون إضافة قوية في مباراة العودة أمام دريمز الغاني".
وأضاف: "الزمالك بخبراته واسمه ونجومه هناك فارق كبير بينه وبين دريمز ومع الإصرار الفريق الأبيض سيكون قادرا على الفوز بأكثر من هدف".
واستأنف فريق الزمالك تدريباته، يوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.
وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي.