الزمالك يتلقى أخبارا مفرحة قبل مواجهة دريمز في الكونفدرالية

كشفت تقارير إعلامية عن أنباء سارة لجماهير الزمالك، قبل مواجهة العودة أمام دريمز الغاني، في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بشأن ثنائي الفريق أحمد سيد "زيزو" وعمر جابر.

وتعرض زيزو لإصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب، وتماثل للشفاء وشارك بصورة طبيعية في مران الأمس.

في حين كان يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة؛ ما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق، قبل أن ينتظم في المران أيضا.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "زيزو وعمر جابر تدربا بشكل جيد، وهذا الأمر أسعد جماهير الفريق الأبيض؛ لأن زيزو يعطي فارقا للفريق، وعمر جابر يقدم موسمه الأفضل منذ فترات طويلة؛ وهذا سيكون إضافة قوية في مباراة العودة أمام دريمز الغاني".