حلبة مصارعة.. لقطات جديدة لاشتباك جمهور دهوك مع حارس القوة الجوية (فيديو)

كشفت لقطات جديدة تحول الملعب إلى حلبة مصارعة في مباراة القوة الجوية ودهوك في الدوري العراقي أمس الأحد.

وشهدت مباراة الفريقين أحداثًا مؤسفة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي لعبت لحساب الجولة الـ20 من المسابقة.

وتكشف اللقطات الجديدة محاولات مشجعين لدهوك الاعتداء على محمد حميد حارس القوة الجوية.

لكن محمد حميد لم يتردد في الدفاع عن نفسه وضرب أكثر من مشجع حاولوا الاعتداء عليه.