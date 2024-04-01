حلبة مصارعة.. لقطات جديدة لاشتباك جمهور دهوك مع حارس القوة الجوية (فيديو)
كشفت لقطات جديدة تحول الملعب إلى حلبة مصارعة في مباراة القوة الجوية ودهوك في الدوري العراقي أمس الأحد.
وشهدت مباراة الفريقين أحداثًا مؤسفة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي لعبت لحساب الجولة الـ20 من المسابقة.
وتكشف اللقطات الجديدة محاولات مشجعين لدهوك الاعتداء على محمد حميد حارس القوة الجوية.
لكن محمد حميد لم يتردد في الدفاع عن نفسه وضرب أكثر من مشجع حاولوا الاعتداء عليه.
وكان همام طارق لاعب القوة الجوية ضرب مشجعا بين عدد كبير من الجماهير اقتحموا الملعب، وركل همام طارق المشجع بالقدم اليسرى.
وتم إيقاف المباراة قبل أن يقرر الحكم استئنافها، وشهدت فوز دهوك 2/1.
وسجل لدهوك هارون أحمد وعماد اللواتي في حين سجل للقوة الجوية مهند كرار.
ويملك القوة الجوية 45 نقطة من 20 مباراة في الصدارة مقابل 32 نقطة من 20 مباراة أيضًا لدهوك في المركز الرابع.
وطرد الحكم إبراهيم بايش، ومحمد حميد فرحان، من القوة الجوية، وموسيس لوكاس من دهوك.