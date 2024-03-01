نقل لاعب الطلبة العراقي للمستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالرأس (صور)

ويتواجد الطلبة في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن الزوراء، الذي يحتل المركز الخامس، والذي سيلعب معه الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.