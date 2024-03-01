نقل لاعب الطلبة العراقي للمستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالرأس (صور)
تعرض حسين لاوندي، لاعب نادي الطلبة العراقي، لإصابة خطيرة في الرأس خلال المباراة الودية التي جمعت ناديه بنظيره الصناعات الكهربائية، اليوم الجمعة.
واصطدم المهاجم الشاب لاوندي في رأسه عقب كرة مشتركة مع لاعب الصناعات الكهربائية، وتم نقله إلى المستشفى الكندي القريب من الملعب.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن التشخيص المبدئي للاعب الشاب هو نزيف داخلي في الرأس".
وسيخضع لاوندي لعملية لإيقاف النزيف خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويتواجد الطلبة في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن الزوراء، الذي يحتل المركز الخامس، والذي سيلعب معه الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.