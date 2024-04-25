الزمالك يواجه الترجي في نهائي كأس الكؤوس لكرة اليد بعد فوزه على سكيكدة

قدم لاعبو الزمالك أداءً رائعًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 20 – 12.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 30- 26.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، في نهائي البطولة.

وكان الترجي قد صعد لنهائي البطولة بعد فوزه في الدور قبل النهائي على الأهلي المصري بنتيجة (21-25).