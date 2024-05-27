مصور يعلن مقاضاة إمام عاشور بعدما تطاول عليه بالسب

أعلن المصور الصحفي أسامة دياب مقاضاة إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، على خلفية قيام الأخير بالتطاول عليه وسبه في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام أسامة دياب أولًا بكتابة منشور يطالب فيه برحيل ياسين حافظ، لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، بعد احتفاله بإمام عاشور وتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر ياسين عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" صورة لإمام عاشور وهو يحتفل بلقب دوري أبطال أفريقيا، وعلق: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".

وياسين حافظ هو أيضًا شقيق زوجة إمام عاشور.