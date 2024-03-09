لم أرَ لاعبًا أكثر عرضة للركل والإهانة منه.. أنشيلوتي يدافع عن نجم الريال

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور يعد الأكثر عرضة للاستهداف والاستفزازات التي تدفعه لرد الفعل أحيانًا بطريقة خاصة.

وبعد صمت طويل، إزاء ما يروج في وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، حول فقدان المهاجم هدوءه في بعض المباريات خلال الفترة الماضية، دافع المدرب الإيطالي بشدة عن نجمه فينيسيوس، قائلاً: "لم أرَ في حياتي لاعبًا أكثر عرضة للاستهداف منه في العالم، كونه فقد أعصابه أحيانًا أثناء المباريات، فهناك من لا يرى ما يجري ضده في الملعب" مضيفًا: "لقد بحثت في التاريخ، والإحصائيات، ولم أرَ قط لاعبًا مستهدفًا مثل فينيسيوس".

وكان المهاجم عرضة للانتقادات اللاذعة بكونه كثيرًا ما فقد أعصابه وتعامل بعنف مع اللاعبين، على غرار ما وقع في مباراة ريال مدريد وفالنسيا منذ أسبوع، ثم الأربعاء الماضي أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا عندما اشتبك مع ويلي أوربان، ونال البطاقة الصفراء بسبب ذلك.

وعشية لقاء ريال مدريد وسلتا فيغو، الأحد، ضمن الجولة الـ 28 من الليغا قال أنشيلوتي: "اللاعبون المنافسون يركلونه ويهينونه وجماهير الخصم يصفرون عليه، فماذا يفعل؟ هو يسجل الأهداف، ويقدم التمريرات الحاسمة لنا".

وتابع: "يجب على الجميع أن يغيروا موقفهم تجاهه، طوال مسيرتي لم أرَ لاعبًا موهوبًا للغاية ويعاني كثيرًا مثلما عانى فينيسيوس، ولا يزال يعاني".

ويلتقي الأحد، ريال مدريد المتصدر برصيد 66 نقطة بسلتا فيغو السابع عشر (24 نقطة) على ملعب سان تياغو بيرنابيو ضمن الجولة الثامنة والعشرين.