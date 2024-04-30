تغيير مفاجئ في تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد

ريال مدريد تأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التعادل 4-4 بنتيجة المباراتين، والتخطي بركلات الترجيح.

بينما بايرن ميونخ، اجتاز آرسنال الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة، اليوم، على أمل إنهاء رقم سلبي له في مواجهاته ضد ريال مدريد، إذ لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 7 مباريات لعبها ضد الفريق الملكي وخسر 6 منها.

فيما يتمسك ريال مدريد برقمه المميز بفوزه في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه أمام بايرن ميونخ، ويسعى لتعزيز هذه الانتصارات كأطول سلسلة انتصارات له خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا، وهو الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على "البافاري" على ملعب "أليانز آرينا" في 3 مباريات متتالية.