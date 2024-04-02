"ظهور ميسي الجديد".. موهبة لافتة في ريال مدريد (فيديو)

لفت ديفيد سانشيز ميراليس، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وسيبلغ العاشرة من عمره في مايو المقبل، الانتباه بشدة في الأشهر الأخيرة.

ويلعب ديفيد سانشيز لأصغر فريق في أكاديمية ريال مدريد، ونالت مقاطع الفيديو الخاصة به انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يعتبر كثيرون أن مهاراته أكبر كثيرا من عمره.