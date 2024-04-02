"ظهور ميسي الجديد".. موهبة لافتة في ريال مدريد (فيديو)
لفت ديفيد سانشيز ميراليس، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وسيبلغ العاشرة من عمره في مايو المقبل، الانتباه بشدة في الأشهر الأخيرة.
ويلعب ديفيد سانشيز لأصغر فريق في أكاديمية ريال مدريد، ونالت مقاطع الفيديو الخاصة به انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يعتبر كثيرون أن مهاراته أكبر كثيرا من عمره.
ولد الطفل الظاهرة في نوفيلدا، وانضم إلى فريق الشباب في نادي ريال مدريد من إلتشي الموسم الماضي، ورغم أن ريال مدريد ليس معتادًا على القيام بهذا النوع من التعاقدات في مثل هذه السن المبكرة، إلا أن حالة ديفيد يمكن اعتبارها استثناءً؛ بسبب موهبته الضخمة جدًا، حيث لم يرغب كشافة النادي في تفويت الفرصة.
يمتاز ميسي الجديد، كما يُلقب، بالسرعة والثقة بالنفس والقيادة والقدرة على المراوغة وتسجيل الأهداف، ويلعب في أصغر فريق بالأكاديمية المكون من 7 لاعبين، تحت قيادة خافيير روبيو وخوسيه فيلاسيفيل.
ولعب ديفيد سانشيز 17 مباراة، وسجل إجمالي 29 هدفًا، بمتوسط 1.7 هدف في المباراة الواحدة.
وحسب ماركا، رغم أنه من الصعب التفكير فيما يمكن أن يكون عليه مستقبل دافيد سانشيز داخل ريال مدريد أو في عالم كرة القدم، إلا أن موهبة اللاعب أجبرت الجميع على الاعتناء به.