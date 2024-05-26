كهربا يحتفل بالعلم على طريقة علي البليهي بعد تتويج الأهلي (فيديو)

خطف محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي المصري الأضواء في احتفاله بتتويج فريقه بدوري أبطال إفريقيا بطريقة مثيرة وذلك عقب نهاية المباراة التي جمعته بالترجي التونسي (1 ـ 0) في ستاد القاهرة.

وعلى طريقة نجم الهلال السعودي علي البليهي، احتفل كهربا بغرز علم فريقه في وسط الملعب بعد أن تسلمه من الجماهير الأهلاوية التي كانت تحتفل بالتتويج رقم 12 في تاريخ فريقها بدوري الأبطال.

وحقق الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه ليعزز رقمه القاري القياسي بفوزه بهدف نظيف على ضيفه الترجي التونسي سجله روجي أهولو بالخطأ في مرمى فريقه في إياب الدور النهائي.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في خمس سنوات، وهو اللقب الثاني في البطولة للمدرب مارسيل كولر بعد الفوز على الوداد المغربي الموسم الماضي.