رسالة مرعبة من باير ليفركوزن إلى ريال مدريد

أيام قليلة ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا، البطولة المحببة لريال مدريد، بين النادي الملكي وبروسيا دورتموند الألماني، ثاني فريق من نفس الدولة يلعب نهائيًّا أوروبيًّا هذا العام.

الطرف الأول كان باير ليفركوزن الذي اكتسح كل شيء في ألمانيا هذا الموسم وقدم مستويات أكثر من عظيمة تحت قيادة تشابي ألونسو، الذي سعت الفرق الأوروبية المختلفة لضمه، لكنه فضل البقاء مع فريقه.

ليفركوزن وبشكل ضمني بعث برسالة غير مباشرة إلى ريال مدريد، دبت الرعب في قلوب النادي الإسباني وجماهيره.