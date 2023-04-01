بدء الاتصالات الرسمية.. الكشف عن خطة برشلونة لاستعادة ميسي

اتصالات مع برشلونة

بعد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي برشلونة، الذي عقد يوم الخميس في كامب نو، تمت مناقشة إمكانية عودة ميسي. بعد الاستماع إلى عرض الحقائق، بدأ التفاؤل يسيطر على قيادة برشلونة. وصرح رافا يوستي نائب رئيس النادي بأنه توجد "اتصالات فعلية مع والد ميسي ووكيل أعماله، وأود أن يعود".

على الرغم من حقيقة أن اللاعب الأرجنتيني حر في التفاوض مع الأندية التي يريدها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن هذه التحركات تسببت في بعض الانزعاج في باريس سان جيرمان الذي لا يزال يتفاوض مع مهاجمه من أجل تجديد عقده.

وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا ومع عدم وجود مباريات قارية حتى نهاية الموسم، يعمل باريس سان جيرمان على سيناريوهين بشأن ميسي. ينتهي عقد المهاجم في غضون ثلاثة أشهر ولم يقرر بعد القميص الذي سيرتديه الموسم المقبل. على الرغم من عدم وضوح ذلك، فإن هدف باريس سان جيرمان ذي الأولوية هو الحصول على الضوء الأخضر لتجديد عقد قائد الأرجنتين.

ويدرك ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي أنه لن يكون من السهل الحصول على موافقة ميسي، خاصة بعد الكوارث الأوروبية في هذين الموسمين. من باريس، تدرس الصيغ التي تتناسب مع رغبة الأرجنتيني. في الحالة الإيجابية، سيتعين على النادي القيام ببعض عمليات بيع اللاعبين في الصيف لتخفيف قيود "اللعب المالي النظيف".

والسيناريو الآخر في باريس سان جيرمان هو عدم استمرارية ليو. وبهذه الطريقة، سيتم تخفيض فاتورة رواتب النادي بشكل كبير وسيسمح لهم بفترة انتقالات صيفية طموحة. مهما كان الأمر، فإن ما تريد تجنبه في بارك دي برينس هو الفوضى، سواء استمر بطل العالم أو قرر إنهاء مرحلته في العاصمة الفرنسية. وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.