بدء الاتصالات الرسمية.. الكشف عن خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كشفت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية عن خطة برشلونة لاستعادة هدافه التاريخي ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان، خاصة وأنه متاح مجانا وينتهي عقده بنهاية يونيو/حزيران المقبل ولم يجدد عقده بعد مع النادي الباريسي.
وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني سيمنح ميسي راتبا لا يتجاوز عشرة ملايين يورو مع منحه حصة من عائدات الإعلانات والرعاية التي ستجلبها عودته، وكذلك حصة من مبيعات تذاكر المباريات وبيع القمصان التي تحمل اسمه.
أي أن ميسي سيحصل على مستحقاته من الأرباح التي سيجنيها بعودته إلى نادي طفولته ومسيرته، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة للنادي الكتالوني.
اتصالات مع برشلونة
بعد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي برشلونة، الذي عقد يوم الخميس في كامب نو، تمت مناقشة إمكانية عودة ميسي. بعد الاستماع إلى عرض الحقائق، بدأ التفاؤل يسيطر على قيادة برشلونة. وصرح رافا يوستي نائب رئيس النادي بأنه توجد "اتصالات فعلية مع والد ميسي ووكيل أعماله، وأود أن يعود".
على الرغم من حقيقة أن اللاعب الأرجنتيني حر في التفاوض مع الأندية التي يريدها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن هذه التحركات تسببت في بعض الانزعاج في باريس سان جيرمان الذي لا يزال يتفاوض مع مهاجمه من أجل تجديد عقده.
وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا ومع عدم وجود مباريات قارية حتى نهاية الموسم، يعمل باريس سان جيرمان على سيناريوهين بشأن ميسي. ينتهي عقد المهاجم في غضون ثلاثة أشهر ولم يقرر بعد القميص الذي سيرتديه الموسم المقبل. على الرغم من عدم وضوح ذلك، فإن هدف باريس سان جيرمان ذي الأولوية هو الحصول على الضوء الأخضر لتجديد عقد قائد الأرجنتين.
ويدرك ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي أنه لن يكون من السهل الحصول على موافقة ميسي، خاصة بعد الكوارث الأوروبية في هذين الموسمين. من باريس، تدرس الصيغ التي تتناسب مع رغبة الأرجنتيني. في الحالة الإيجابية، سيتعين على النادي القيام ببعض عمليات بيع اللاعبين في الصيف لتخفيف قيود "اللعب المالي النظيف".
والسيناريو الآخر في باريس سان جيرمان هو عدم استمرارية ليو. وبهذه الطريقة، سيتم تخفيض فاتورة رواتب النادي بشكل كبير وسيسمح لهم بفترة انتقالات صيفية طموحة. مهما كان الأمر، فإن ما تريد تجنبه في بارك دي برينس هو الفوضى، سواء استمر بطل العالم أو قرر إنهاء مرحلته في العاصمة الفرنسية. وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.
المشروع الرياضي
من الواضح أن ميسي لن يتسرع في القرار، وأنه يريد الاستماع إلى جميع الأطراف واتخاذ القرار الذي يناسب مشروعه الرياضي والشخصي. للقيام بذلك، يريد أن يعرف بشكل مباشر ما سيكون عليه مستقبل المدرب كريستوف غالتييه، وإذا رحل، فمن سيكون بديله على مقاعد البدلاء. بالإضافة إلى الخطط الموجودة مع نيمار جونيور وكيليان مبابي.
رحيل المدرب الحالي عمليا يعتبر أمرا مفروغا منه من مختلف القطاعات. وبدأ بالفعل طرح أسماء مثل زين الدين زيدان أو ماسيمليانو أليغري أو روبين أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة.