تصرف رائع من ريال مدريد تجاه أسطورة بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ وجهوا الدعوة إلى أسطورة الفريق السابق أوليفر كان لحضور مواجهة الفريقين، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، التي ستحسم ثاني المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وكان لقاء الذهاب في معقل بايرن ميونخ، ملعب أليانز أرينا، قد حسمه التعادل الإيجابي المثير بنتيجة 2-2.

ويلتقي الفائز من صدام بايرن ميونخ وريال مدريد مع المتأهل من نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني.