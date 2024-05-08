تصرف رائع من ريال مدريد تجاه أسطورة بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ وجهوا الدعوة إلى أسطورة الفريق السابق أوليفر كان لحضور مواجهة الفريقين، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
ويحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، التي ستحسم ثاني المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024.
وكان لقاء الذهاب في معقل بايرن ميونخ، ملعب أليانز أرينا، قد حسمه التعادل الإيجابي المثير بنتيجة 2-2.
ويلتقي الفائز من صدام بايرن ميونخ وريال مدريد مع المتأهل من نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "sport1"، فإن مباراة الغد ستشهد تواجد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، الذي قد يلاقي أوليفر كان وجها لوجه، والذي تم توجيه الدعوة له من قبل مسؤولي ريال مدريد، إذ ستكون هذه أول مواجهة بينهما بعد إقالة (كان) من منصبه في مايو 2023".
وكان هونيس قد وصف تعيين حارس المرمى الأسطوري في منصب المدير التنفيذي للفريق "البافاري" بأنه "خطأ كبير".
وتمت إقالة أوليفر كان من منصبه في عام 2023 بعد فوز الفريق بلقب الدوري الألماني.
وانضم أوليفر كان إلى صفوف بايرن ميونخ حارسا للمرمى في عام 1994، وقضى 14 موسمًا مع الفريق، خاض خلالها أكثر من 600 مباراة وسط عدد من الإنجازات.
فيما انضم إلى مجلس إدارة فريق "البافاري" في عام 2019، كما أصبح الرئيس التنفيذي في عام 2021، بديلًا لكارل هاينتس رومنيغه.
وشهدت الفترة التي قضاها أوليفر كان رئيسا تنفيذيًا للنادي استمرار هيمنة الفريق على كرة القدم الألمانية، إذ فاز بمسابقة الدوري في المواسم الثلاثة التي قضاها في هذا الدور، لكنّ معاناة البايرن في أوروبا استمرت في الآونة الأخيرة.